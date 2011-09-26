〔中国新股〕中国水电将适时安排H股上市,缩减A股规模因应大盘弱势(更新版)

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* 适时安排H股上市计划

* 缩小发行规模,部分是考虑资本市场较弱

* 利比亚工程项目不会有损失

路透上海9月26日电---正在推进今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电建设股份有限公司,亦不排除将来发行H股的可能.公司高层周一表示,将根据未来发展需要,适时安排H股上市计划.

公司方面表示,此次缩小A股发行规模,部分是因考虑资本市场压力.而投资者所担忧的利比亚承建的项目,估计公司不会有损失.

该公司董事长范集湘在网上路演时指出,"海外上市可以提高公司海外知名度和国际资本市场形象,实现两个市场,两种资源,两个融资平台,可以学习国外的先进技术和管理经验."

他进一步指出,中国水电是跨国经营的综合性大型集团,将国际经营作为公司发展战略的一个重要组成部分,大力开拓海外业务,创造新的利润增长点,为公司的可持续发展奠定的坚实的基础.

对于此次缩减发行规模,范集湘解释称,募集资金规模大小并非上市的主要目标.目前资本市场处于需求严重不足的状况,很多优质资产被低估,资本市场资金需求压力很大.

"在这种情况下,我们既要考虑对资本市场资金压力,又要考虑公司的实际价值,为此公司主动调整了发行规模,希望投资者理解我们的良苦用心."

中国水电周日晚间公告称,确定本次A股IPO发行30亿股,原计划为不超过35亿股.其发行价格区间为4.5-4.8元/股,募资额至多144亿元人民币.而根据此前招股书,此次募集资金将用于设备采购以及清洁能源电力投资等项目,原计划使用募集资金合计173.17亿元.

中国股市沪综指.SSEC周一收盘下跌1.64%,并创下逾14个半月的新低.大宗商品价格暴跌冲击全球股市,而中国平安(601318.SS)不明原因的挫跌拖累金融板块走低,令股指终盘跌破2,400点整数关口.沪综指自7月下旬开始逐级下跌,已累计下滑约15%.

**希望利比亚项目能锦上添花**

对于利比亚的工程项目,他表示,由于利比亚项目的预付款比例达25%,目前公司在利比亚的现金流仍为正;公司在撤出时,部分项目已与业主进行了交接;而且部分项目工程只是进行到房屋建造框架阶段,如有损失修补起来也比较容易.

"如合同继续履行,有利于提升公司业绩,"他说,利方国家过渡委员会已表示,将切实遵守双方此前签署的各项条约和协议.

中国水电在利比亚共有六个工程承包合同,均是与利比亚政府下属的住房与基础设施部(HIB)和行政中心发展机构(ODAC)签订的住宅项目,合同总额17.88亿美元.去年底已完成3.98亿美元,确认营收28.9亿元,项目利润2.46亿元.

由于当地局势紧张,今年初所有中资企业撤出利比亚.随後利比亚反对派与政府军爆发战争,经过5个多月的激战,反对派已占领首都,并成立"过渡委".中国已承认"过渡委"的执政地位,而联合国大会近日亦实质性承认了"过渡委"的地位.

按公司安排,9月27日(周二)为该股网上申购日,28日确定最终发行价格.发行结束後将尽快申请在上海证交所上市.中信建投证券和中银国际证券担任此次联席保荐人及主承销商,财务顾问为中信证券(600030.SS).

此前中国A股年内最大IPO为1月发行的华锐风电(601558.SS),募资额为94.59亿元.(完)