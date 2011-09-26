〔中国票据市场〕转贴利率窄幅整理,地方城商行等中小机构仍是收票主力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月26日电---中国票据市场转贴利率周一波动不大.近期转贴市场利率高企虽致买气稍增,但因收票机构多为地方性城商行及农信社等中小机构,总体容纳能力有限,预计月末前市场利率将以高位盘整为主.
上海一银行交易员表示,"现在主要还是地方性城商行和农字头开头的信用社在收,价格比较高,月末前下的可能性不大."
该交易员并透露,目前稍长期限的票据转贴成交利率仍在年息12%左右.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
--------------------------------------------------------
今日 9.6610/9.1280 10.3723/9.6102 10.9664/9.9349
上日 9.6466/9.1147 10.3565/9.6102 10.9336/9.9349
--------------------------------------------------------
变动 +1.44bp/+1.33bp +1.58bp/0bp +3.28bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价小跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5787%,较上日的6.5842%小幅下跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.4422/3.3592 3.4961/3.4331
上日 3.4522/3.3722 3.5162/3.4532
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。