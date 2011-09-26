〔中国票据市场〕转贴利率窄幅整理,地方城商行等中小机构仍是收票主力

路透上海9月26日电---中国票据市场转贴利率周一波动不大.近期转贴市场利率高企虽致买气稍增,但因收票机构多为地方性城商行及农信社等中小机构,总体容纳能力有限,预计月末前市场利率将以高位盘整为主.

上海一银行交易员表示,"现在主要还是地方性城商行和农字头开头的信用社在收,价格比较高,月末前下的可能性不大."

该交易员并透露,目前稍长期限的票据转贴成交利率仍在年息12%左右.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.6610/9.1280 10.3723/9.6102 10.9664/9.9349

上日 9.6466/9.1147 10.3565/9.6102 10.9336/9.9349

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变动 +1.44bp/+1.33bp +1.58bp/0bp +3.28bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价小跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5787%,较上日的6.5842%小幅下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.4422/3.3592 3.4961/3.4331

上日 3.4522/3.3722 3.5162/3.4532

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)