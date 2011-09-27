《交易视点》中国银行业四季度超储或增约1万亿,流动性有望改善--中金

路透上海9月27日电---中国大型投行--中金公司最新研究报告认为，结合外汇占款、公开市场投放量、法定准备金缴纳以及财政存款投放的多个因素，四季度银行的超储资金将增加1万亿左右，流动性将逐步改善。

**预计美元指数将上行至80以上**

8月以来美元出现了明显升值，我们认为这是全球经济二次探底可能性在增大的标志之一，年内美元反弹的趋势仍将持续，预计美元指数将上行至80以上：

第一，受制于通胀压力以及经济尚未显着恶化，美联储年内推出QE3的可能性已不大，对美元构成了支撑；第二，欧洲和日本都在推出定量宽松政策，前者还可能降息，从而有利于美元相对于这些发达国家的货币走强；第三，新兴市场国家由于宏观调控经济增速普遍放缓，相对于美元的吸引力也在下降。

目前美元持续升值对国内债市利大于弊：首先，美元升值将加快大宗商品价格的下跌，国内PPI 环比有望由正转负，从而有助于加快国内通胀回落的速度；其次，由于人民币很难相对于美元出现主动贬值，所以跟随美元被动升值会加大出口下滑的风险。

总体而言，美元升值对债市的基本面是有利的，但对债市的负面影响主要体现在流动性上，外汇占款会因为人民币升值预期的减弱而出现大幅下降，从近期NDF已反映人民币贬值预期和CNH汇率首次超过CNY能够看出，而如果国内货币政策又不主动放松，那麽流动性风险就会加大。不过四季度财政存款的大量投放有助于降低外部流动性减少带来的冲击。

**四季度流动性有望逐步改善**

9月份资金面的紧张程度不如我们的预期，可能是外汇占款回升、公开市场净投放量超过法定准备金补缴额以及财政存款的投放高于往年造成的。

四季度仍然存在着一些对流动性不利的因素，一是法定准备金补缴量高于公开市场净投放量,二是外汇占款增量下降。

但需要特别关注的有利因素是，今年1-8月财政收入达到31%，预算盈馀接近1.5万亿，均处于历史同期最高水平，这使得在剩馀四个月时间内为了使预算收支差额实现目标赤字，投放的财政存款也会高于往年。

理论上讲，如果严格执行7,000亿的预算赤字，那麽在剩馀4个月财政净支出应达到2.2万亿，不过财政存款的实际投放量不可能达到这麽高的水平，有两个因素产生干扰：

第一，财政部会通过中央预算稳定调节基金的存取来调平赤字，但并不会增加实际的支出；第二，预算外收入和土地出让收入也会增加财政存款，使得财政存款的减少量低于预算内的净支出。

考虑到今年四季度财政收入增速将放缓，而且保障房的投资支出可能加快，预算外收入也并不理想，所以9-12月财政存款的投放量受上述两个因素的干扰会较小，预计将达到1.5万亿。

结合外汇占款、公开市场投放量、法定准备金缴纳以及财政存款投放的多个因素，四季度银行的超储资金将增加1万亿左右，流动性将逐步改善。

从财政存款的投放时间来看，一般集中在12月，但如果四季度经济下行风险增大，不排除政府加快支出节奏的可能，我们预计从11月份开始超储率可能会显着上升，7天回购利率有望回落至3-3.5%之间。(完)

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