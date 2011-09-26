〔欧洲金融〕欧洲央行管委诺沃特尼称不能排除降息--MNI

路透法兰克福9月26日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一被援引称,不应排除欧洲央行降息的可能性.

同为ECB管委的莫尔许周一稍早被引述称,降息50个基点的预期显示有些人已经丧失方向感.[ID:nCN1987181]

"ECB从不事先承诺,降息不能排除."诺沃特尼对Market News International表示.他亦为奥地利央行总裁,"完全要取决于接下来的事态发展."

诺沃特尼还称,ECB可能进一步下调经济成长预估.

他最後还表示,让希腊违约既非希腊当局的看法,也非ECB的看法.(完)