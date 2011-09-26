〔欧洲金融〕欧洲央行管委诺沃特尼称不能排除降息--MNI

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福9月26日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一被援引称,不应排除欧洲央行降息的可能性.
同为ECB管委的莫尔许周一稍早被引述称,降息50个基点的预期显示有些人已经丧失方向感.[ID:nCN1987181]
"ECB从不事先承诺,降息不能排除."诺沃特尼对Market News International表示.他亦为奥地利央行总裁,"完全要取决于接下来的事态发展."
诺沃特尼还称,ECB可能进一步下调经济成长预估.
他最後还表示,让希腊违约既非希腊当局的看法,也非ECB的看法.(完)
--编译 隋芬;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选