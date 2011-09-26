〔中国债市〕现券收益率续跌,因资金面松于预期及外围市场欠佳

路透北京9月26日电---中国银行间债市周一现券收益率继续下挫,尤以中长期国债跌幅为甚,因资金面比市场预期的宽松以及外围市场欠佳.

"现在市场上的流动性并不紧,估计月末会平稳度过,现在希腊欧债问题还很难解决,外围市场不好,大家就先买点债券避险."华东一银行交易员表示.

中国银行间市场周一早盘短期资金利率下滑,其中七天期回购利率下行近30个基点(bp);而14天期品种则上涨.业内人士表示,此前机构对季末资金情况过于悲观,已提前作好充分资金准备,预计本周短期资金价格大幅上行可能性有限.同时,市场焦点转至10月8日存款准备金补缴清算对市场形成的压力.[CN/CN]

北京一银行交易员还称,今日国债收益率下跌比较多,10年期等国债收益率下跌有10个bp左右.相对而言,信用债收益率跌幅不大,因信用风险忧虑仍存.

中国联合资信评估有限公司上周五公告称,将中煤集团山西金海洋能源有限公司列入信用评级观察名单,因其下属煤矿透水事故致停产整顿.

中国银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周短期融资券和中期票据收益率估值续呈涨势,但上周涨幅最大的短融本周涨幅大为收敛.本周以三年期中票收益率估值整体涨幅偏大.[ID:nCN1987251]

美国公债周一在亚洲市场走坚,投资者仍对欧元区决策层能否拿出措施解决债务问题感到不安,同时担心金融危机失控.[ID:nCN1986993]

欧洲决策者开始着手制定新措施,来防止希腊债务问题给全球经济造成更多破坏,讨论重点是扩大一项援助基金的规模.[ID:nCN1985877]然投资人仍不确定欧元区和欧洲央行能否迅速达成结论.

剩馀期限约0.16年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.24元,对应收益率3.2553%,成交122.45亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.0992 3.7867

上日 3.2946 4.1226

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9232/3.8542

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.7240/3.6780

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.3926/4.3114(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>