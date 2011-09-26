〔银行观点〕中国票据市场利率将高位盘整,规模调控到位交投清淡--农行

路透上海9月26日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,临近"十一"长假,节日备付金需求陡增,资金规模双紧,预计本周票据市场利率仍将维持高位盘整,不过规模调控到位,总体交投仍较清淡.

报告并指出,本周是9月末和三季度末前一周,多数机构已经完成规模调控目标,出票意愿减弱;买入方面,受高利率的诱惑,部分机构有少量买入需求.

农行认为,8月是本轮通胀拐点.9月受双节因素影响,居民消费价格指数(CPI)环比仍将上涨,但同比或有所回落,目前通货膨胀已进入下行通道.货币政策调控已收到较明显效果,目前央行继续加息或上调存款准备金率的可能性均较小,利率大幅上行可能不大.但由于实行存贷比日均考核,信贷规模稀缺将是常态.

总体而言,本周是长假前的最後一周,在完成规模调控任务後,机构交易愿望不强烈,总体交投仍较清淡.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)