〔泰国股市〕已恢复交易,此前因临时技术问题暂停交易30分钟

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷9月26日电---泰国证券交易所周一公布,已恢复交易,在中午休市後不久一个临时技术问题导致交易系统停顿,当时泰国股市暴跌逾9%.
根据交易所规则,如果泰国股市指数挫跌10%,将停止交易30分钟,但该当交易所称,这不是此次短暂停止交易的原因.
截至0753GMT,泰国股市指数.SETI下跌7.06%,报890.52点.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。