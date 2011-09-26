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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 16:17 BJT

〔泰国股市〕已恢复交易,此前因临时技术问题暂停交易30分钟

路透曼谷9月26日电---泰国证券交易所周一公布,已恢复交易,在中午休市後不久一个临时技术问题导致交易系统停顿,当时泰国股市暴跌逾9%.

根据交易所规则,如果泰国股市指数挫跌10%,将停止交易30分钟,但该当交易所称,这不是此次短暂停止交易的原因.

截至0753GMT,泰国股市指数.SETI下跌7.06%,报890.52点.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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