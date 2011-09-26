〔路透基点〕台湾AUO SunPower签定3亿美元五年期贷款,相关细节出炉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月26日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,11家银行上周五签署了台湾AUO SunPower的3亿美元五年定期贷款,此前贷款规模从原定目标2.5亿美元上调.
除国泰世华商业银行承贷3,500万美元外,其它受托主办行与额度分配行均各自承贷3,000万美元,它们包括台湾银行、永丰银行、东方汇理银行、星展银行、第一商业银行、渣打银行、台湾合作金库商业银行.其中渣打银行为名衔代理行.
台新银行承贷2,500万美元以受托主办行身份加入,安排行中国信托商业银行与兆丰国际商业银行各承贷1,500万美元.
其它细节:
贷款价码为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)上浮195个基点.
参贷价码分为三档:
承贷额在4,000万美元及以上的银行可获得含全部费用的利率210基点,先付费用为60基点.
承贷额介于3,000-3,900万美元的银行可获得含全部费用的利率206.25基点,先付费用为45基点.
承贷额介于2,000-2,900万美元的银行可获得含全部费用的利率201.25基点,先付费用为25基点.
承诺费为20个基点.
这笔贷款有三年的宽限期,以等额分期方式每半年还款一次,分五期偿还,平均期限为四年.
资金用途为再融资、资本支出及营运资本.
AUO SunPower为台湾面板大厂友达(2409.TW)及美国太阳能电池制造商SunPower的合资企业.(完)
--编译 隋芬;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。