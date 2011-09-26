〔路透专访〕德国企业对未来抱有怀疑--Ifo经济学家艾伯杰

路透慕尼黑9月26日电---德国智库Ifo经济学家艾柏杰周一对路透称,该国企业对未来持怀疑态度,并认为不会再有更多海外刺激因素出现.不过他也表示尚未见到经济衰退可能,因企业仍有缓冲力量.

在Ifo企业景气数据公布後,艾伯杰警告称,工业企业应当减产,因预计全球经济会降温.他表示,德国工业企业仍在计划招人.而制造业已经出现降温.参阅Ifo数据请点击[ID:nCN1986685]

他还补充道,预计欧洲央行将把利率向1%下调,不过这一举动的时机尚不确定.(完)