〔银行观点〕中国国内房价拐点未到,应坚持调控政策不放松--农行

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京9月26日电---中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)周一发布报告称,中国房价增速的持续下滑不能作为拐点将至的判断标准,认为目前房价拐点已经显现或过于乐观.
报告称,在当前错综复杂的国际国内经济形势下,"二次探底"的风险加剧,未来紧缩性政策转向的可能随时发生,为避免房地产调控的效果前功尽弃,保持经济健康持续发展,应坚持房地产市场调控政策不放松.
"'拐点'应当是房价由涨转跌的极值点,更重要的是居民可以明显感受到房价的下降."报告称.
报告认为,在坚持房地产"限购"不动摇的同时,必须加快构建房地产市场调控的长效机制,只有这样才能避免房价在政策调整时出现大幅波动.
报告称,从开发商资金链状况来看,自从去年房地产市场调控以来,开发商面临愈来愈大的资金压力.但是,近期房地产开发资金来源的同比增速已经实现连续五个月上升,非银行金融机构和外商提供的资金还存在扩展空间,从这个角度看,开发商资金链尚可坚持一段时间.
中国国家统计局此前公布,8月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降和持平的城市增至46个,较上月增加了15个,涨幅较7月缩小的城市有8个,显示楼市调控效果进一步显现.[ID:nCN1972173](完)
--发稿 谢衡; 审校 丁淑琴
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。