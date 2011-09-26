〔银行观点〕中国国内房价拐点未到,应坚持调控政策不放松--农行

路透北京9月26日电---中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)周一发布报告称,中国房价增速的持续下滑不能作为拐点将至的判断标准,认为目前房价拐点已经显现或过于乐观.

报告称,在当前错综复杂的国际国内经济形势下,"二次探底"的风险加剧,未来紧缩性政策转向的可能随时发生,为避免房地产调控的效果前功尽弃,保持经济健康持续发展,应坚持房地产市场调控政策不放松.

"'拐点'应当是房价由涨转跌的极值点,更重要的是居民可以明显感受到房价的下降."报告称.

报告认为,在坚持房地产"限购"不动摇的同时,必须加快构建房地产市场调控的长效机制,只有这样才能避免房价在政策调整时出现大幅波动.

报告称,从开发商资金链状况来看,自从去年房地产市场调控以来,开发商面临愈来愈大的资金压力.但是,近期房地产开发资金来源的同比增速已经实现连续五个月上升,非银行金融机构和外商提供的资金还存在扩展空间,从这个角度看,开发商资金链尚可坚持一段时间.

中国国家统计局此前公布,8月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降和持平的城市增至46个,较上月增加了15个,涨幅较7月缩小的城市有8个,显示楼市调控效果进一步显现.[ID:nCN1972173](完)