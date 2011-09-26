〔英国经济〕全球困境将压低英国通胀率--英国央行MPC委员-3

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
"这些效应已经显现,且中期来看,料将主要影响英镑贬值和国内通胀之间的通道."
2007和08年英镑贬值约四分之一,布罗德班特称这是过去英国通胀的主要原因.其称,英镑下跌的主要原因是英国需要经济恢复平衡,摆脱对政府支出的依赖.
其还表示,不应将英镑弱势归咎于货币政策,若英国央行未放手通胀率升至目标水准上方,失业率将更高.
布罗德班表示,英镑弱势或将长时间持续,因调整经济平衡偏向出口的过程,可能受银行体系"硬化"阻碍.
"至少以需求方趋势来看,英镑实际汇率将仍维持一段时间疲软."其称.(完)
--编译 程琳/李春喜/田建华;审校 王丽鑫/龚芳
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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