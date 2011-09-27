推迟三年 波音787梦想客机终交付

(本文由路透中文网编译提供)

路透西雅图9月25日电（记者 Tim Hepher）---波音(BA.N)周日向日本全日空(9202.T)交付首架787梦想飞机。

787客机采用碳纤维材料，波音称这种革命性设计可令航空公司节省20%燃油成本，而更洁净的舱内空气和电子调光大窗，使旅客感觉更舒适。

这是波音交付的首架787客机，较原计划推迟了三年，持续延期给波音带来了数以十亿美元计的损失。

波音副总裁、787项目总经理Scott Fancher在西雅图庆祝仪式上表示："我们经过艰苦奋斗，才迎来了这一天。"

波音已接到821架787客机订单，将与空客EAD.PA定于2013年交付的A350一较高下。（完）