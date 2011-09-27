推迟三年 波音787梦想客机终交付

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图9月25日电（记者 Tim Hepher）---波音(BA.N)周日向日本全日空(9202.T)交付首架787梦想飞机。
787客机采用碳纤维材料，波音称这种革命性设计可令航空公司节省20%燃油成本，而更洁净的舱内空气和电子调光大窗，使旅客感觉更舒适。
这是波音交付的首架787客机，较原计划推迟了三年，持续延期给波音带来了数以十亿美元计的损失。
波音副总裁、787项目总经理Scott Fancher在西雅图庆祝仪式上表示："我们经过艰苦奋斗，才迎来了这一天。"
波音已接到821架787客机订单，将与空客EAD.PA定于2013年交付的A350一较高下。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)