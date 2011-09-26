〔英国市场〕英镑下跌,此前央行MPC委员称英镑汇率或持续疲软

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月26日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周一称英镑汇率在一段时间内可能维持疲势,且全球经济疲弱将对英国通胀率构成下行压力後:
* 12月英债期货FLGZ1在英国央行布罗德班特讲话後延续跌势
* 英镑下跌
* 英镑兑美元GBP=D4从1.5480左右跌至1.5463
* 欧元兑英镑EURGBP=D4从0.8680短暂升至0.8690英镑左右.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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