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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 16:54 BJT

〔英国市场〕英镑下跌,此前央行MPC委员称英镑汇率或持续疲软

路透伦敦9月26日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周一称英镑汇率在一段时间内可能维持疲势,且全球经济疲弱将对英国通胀率构成下行压力後:

* 12月英债期货FLGZ1在英国央行布罗德班特讲话後延续跌势

* 英镑下跌

* 英镑兑美元GBP=D4从1.5480左右跌至1.5463

* 欧元兑英镑EURGBP=D4从0.8680短暂升至0.8690英镑左右.(完)

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