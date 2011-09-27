〔中国公开市场〕央行今日将不进行正回购操作--业内人士

美国股市：开盘走低，受政治不确定性打压
路透2月6日 - 美国股市周一开盘走低，因上周发布强劲的就业报告后投资者寻找新的刺激因素，同时特朗普总统政策的不确定性继续打压市场。
路透上海9月27日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.
央行稍後将招标发行20亿元人民币一年期央票,发行量较上周倍增,市场预期其发行收益率仍将持稳于3.5840%.
央行上周二招标发行的10亿元一年期央票,中标收益率连续第五周持平于3.5840%;同时进行的300亿元七天期正回购,中标利率亦持稳在2.7%.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透2月6日 - 美国股市周一开盘走低，因上周发布强劲的就业报告后投资者寻找新的刺激因素，同时特朗普总统政策的不确定性继续打压市场。
路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。