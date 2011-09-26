〔欧洲金融〕欧洲银行业可能获得类似TARP计划注资救助--摩根大通

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月26日电---摩根大通证券表示,欧元区成员国政府比较可能通过一项欧元区版本的不良资产救助计画(TARP),注资高达1,500亿欧元,从而缓轻融资危机.摩根大通预计欧元区银行业面临1,480亿欧元的资本短缺.
决策者一直在讨论这一可能性,即欧洲央行和欧洲金融稳定机构(EFSF)效仿美国政府TARP计划来重塑银行业信心并且缓轻主权债务危机.
"以我们观点评判,欧元-TARP计划是畅通欧洲银行融资市场的最佳风险报酬对策."
瑞银分析师在一份报告中称,预计欧洲央行将出台某种形式的干预措施,且会有针对银行业协议债务的欧元区担保方案,或是一项欧元区TARP计画来为银行体系贴"膏药".(完)
--编译 田建华;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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