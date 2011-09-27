三星10月底将推出其首款Mango手机

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔9月26日电---世界第二大手机制造商--三星电子(005930.KS)周一表示，公司将从10月底首先在意大利推出其首款基于微软(MSFT.O)“Mango”系统的智能手机。
三星采取了多平台战略，推出了基于微软系统和自身Bada系统的智能手机。
三星在声明中表示，将推出的这款名为Omnia W的手机采用微软Mango系统，拥有3.7英寸AM-OLED显示屏和1.4GHz的处理器。这款手机将逐步在全球发售。
但三星发言人称，尚未确定这款手机在美国的发售日期。
微软5月份推出了Windows Phone的最新升级版本，希望其中的一些新功能有助于微软缩小与谷歌(GOOG.O)和苹果(AAPL.O)的差距。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)