〔中国电信〕前八月电信主营收入累计达6,477.3亿元,同比增10.1%--工信部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月26日电---中国工业和信息化部周一公布数据显示,今年前八个月,全国电信主营业务收入累计完成6,477.3亿元人民币,同比增长10.1%.
其中,移动通信收入累计完成4,656.5亿元,同比增长14.1%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的69.38%,上升到71.89%.
固定通信收入累计完成1,820.8亿元,比上年同期增长1.1%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的30.62%下降到28.11%.
刊登在工信部网站上的新闻稿并称,1-8月,全国固定电话用户减少554.5万户,达到28,879.7万户;移动电话用户累计净增8,108.2万户,达到94,008.5万户,移动电话用户中,3G用户净增4,707.0万户,达到9,412.1万户.
基础电信企业的互联网用户进一步趋向宽带化.期内,基础电信企业互联网宽带接入用户净增2,033.2万户,达到14,662.3万户,而互联网拨号用户减少了18.3万户,为571.8万户.(完)
更多详情,请点选中国工业和信息化部网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。