〔汽车产业〕福特汽车调降今年中国轿车市场增长率预估--亚非业务总裁

路透北京9月26日电---福特汽车(F.N)亚非业务总裁Joe Hinrichs周一表示,在中国政府取消多数刺激政策後,该汽车公司将今年中国轿车市场增长预估调降至大约5%.

"将近年初时我们预计中国轿车市场将增长5%至10%,当时是在12月份,但事实上,增长率很接近5%."Joe Hinrichs在北京对记者称.

他表示,轿车销售通常在第四季略微增加,但全年增长率仍将处于约5-6%区间.

2010年中国总体汽车销量为1,800万辆,但在政府终止对小轿车销售的税收激励政策,并取消对农村地区货车购买人的补贴後,中国汽车市场走势转向,增长更加迟滞.(完)