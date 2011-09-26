〔汽车产业〕福特汽车调降今年中国轿车市场增长率预估--亚非业务总裁

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月26日电---福特汽车(F.N)亚非业务总裁Joe Hinrichs周一表示,在中国政府取消多数刺激政策後,该汽车公司将今年中国轿车市场增长预估调降至大约5%.
"将近年初时我们预计中国轿车市场将增长5%至10%,当时是在12月份,但事实上,增长率很接近5%."Joe Hinrichs在北京对记者称.
他表示,轿车销售通常在第四季略微增加,但全年增长率仍将处于约5-6%区间.
2010年中国总体汽车销量为1,800万辆,但在政府终止对小轿车销售的税收激励政策,并取消对农村地区货车购买人的补贴後,中国汽车市场走势转向,增长更加迟滞.(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。