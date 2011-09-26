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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 18:08 BJT

〔欧洲经济〕欧洲央行官员马库赫称,央行备有工具应对市场紧张--MNI

路透法兰克福9月26日电---媒体周一引述欧洲央行管委会成员马库赫称,欧洲央行拥有应对金融市场紧张所需的工具,而且将会善尽职责.

马库赫称,欧元区经济成长所面临的风险在于下滑.当问及经济衰退的可能性时,他表示,有下滑风险,并非经济衰退.

他亦对短期内欧洲央行重启一年期流动性操作的可能性较不乐观.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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