〔欧洲经济〕欧洲央行官员马库赫称,央行备有工具应对市场紧张--MNI

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福9月26日电---媒体周一引述欧洲央行管委会成员马库赫称,欧洲央行拥有应对金融市场紧张所需的工具,而且将会善尽职责.
马库赫称,欧元区经济成长所面临的风险在于下滑.当问及经济衰退的可能性时,他表示,有下滑风险,并非经济衰退.
他亦对短期内欧洲央行重启一年期流动性操作的可能性较不乐观.(完)
--编译 蔡美珍;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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