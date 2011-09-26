〔中港股市〕港股重挫至26个月低点,受中国平安拖累

路透香港/上海9月26日电---香港股市周一连续第四日下跌,触及逾两年来低点,受中资金融类股及香港地产股拖累,成交量连续第三日高于均值.

内地第二大保险商中国平安(2318.HK)跌幅达13.7%,触及2009年3月来低点,成交量是30日均值的三倍多.这是中国平安自2008年金融危机来最差的单日表现,该股年内迄今跌幅扩大至逾50%.有交易商表示外资基金正抛售长仓,为其国内基金赎回作准备.

建银国际驻香港分析师Kenneth Yue称,在当前极端市况下,投资者不愿像往常那样较A股溢价买入H股.

他说道:"中国保险板块过去几个月受到打击,多数中国金融股H股股价低于其A股股价."

恒生指数.HSI收低1.48%至17,407.8点.恒生国企指数.HSCE收低3.3%至8,735.4点.