〔中港股市〕港股重挫至26个月低点,受中国平安拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港/上海9月26日电---香港股市周一连续第四日下跌,触及逾两年来低点,受中资金融类股及香港地产股拖累,成交量连续第三日高于均值.
内地第二大保险商中国平安(2318.HK)跌幅达13.7%,触及2009年3月来低点,成交量是30日均值的三倍多.这是中国平安自2008年金融危机来最差的单日表现,该股年内迄今跌幅扩大至逾50%.有交易商表示外资基金正抛售长仓,为其国内基金赎回作准备.
建银国际驻香港分析师Kenneth Yue称,在当前极端市况下,投资者不愿像往常那样较A股溢价买入H股.
他说道:"中国保险板块过去几个月受到打击,多数中国金融股H股股价低于其A股股价."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。