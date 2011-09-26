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债券 | 2011年 9月 26日 星期一 20:10 BJT

〔伦敦美债〕受欧股涨势打压下跌,但跌势料将短暂

较长期美国公债走势略微出色,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周三公布买入较长期公债的规模高于市场预期.美国30年期公债收益率(殖利率)跌0.6%,至2.8917%.

美债跌幅少于AAA评级的可比德国公债,因交易商预料美国投资者在纽约市场开市时恢复买入公债.10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB最新升5.6个基点至1.798%.

"由于市场主要受欧元区情势推动,如果冒险情绪回潮且如今天上午那般温和,德债受到的冲击将超过美债,"Lloyds策略师Eric Wand指出.(完)

--编译 梁睿雪/肖群英;审校 王洋/田建华

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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