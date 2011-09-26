〔伦敦美债〕受欧股涨势打压下跌,但跌势料将短暂

较长期美国公债走势略微出色,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周三公布买入较长期公债的规模高于市场预期.美国30年期公债收益率(殖利率)跌0.6%,至2.8917%.

美债跌幅少于AAA评级的可比德国公债,因交易商预料美国投资者在纽约市场开市时恢复买入公债.10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB最新升5.6个基点至1.798%.