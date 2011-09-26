〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差微升,因区域需求增加

路透新加坡9月26日电---亚洲柴油市场周一微升,因对越南和印尼需求增加的预期盖过了区域供给充足的忧虑.

路透数据显示,10月柴油裂解价差扩大涨幅至每桶16美元上方.0830GMT时,10月/11月跨月价差升0.10美元至每桶0.31美元.

指标含硫0.5%柴油市场上连续第二天无实货交易.有一笔航空燃油交易完成,价格为每桶贴水0.40美元,低于上周五的负0.35美元.

交易商表示,印尼正在现货市场上寻求一批10月的柴油船货,因该国位于Dumai的炼厂将于11月进行为期两周左右的维护.该厂日产量为12万桶.

10月柴油裂解价差上涨0.10美元,至每桶较迪拜原油升水16.35美元.

航煤裂解价差上涨0.06美元,至每桶18.10美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 116.65 117.05 116.85 120.50 -3.65 -3.03

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 115.50 115.90 115.70 119.35 -3.65 -3.06

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 116.15 116.55 116.35 120.50 -4.15 -3.44

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 117.30 117.70 117.50 121.05 -3.55 -2.93

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 115.48 119.05 -3.57 -3.00

111月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 115.17 118.84 -3.67 -3.09 (完)