〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差微升,因区域需求增加

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月26日电---亚洲柴油市场周一微升,因对越南和印尼需求增加的预期盖过了区域供给充足的忧虑.
路透数据显示,10月柴油裂解价差扩大涨幅至每桶16美元上方.0830GMT时,10月/11月跨月价差升0.10美元至每桶0.31美元.
指标含硫0.5%柴油市场上连续第二天无实货交易.有一笔航空燃油交易完成,价格为每桶贴水0.40美元,低于上周五的负0.35美元.
交易商表示,印尼正在现货市场上寻求一批10月的柴油船货,因该国位于Dumai的炼厂将于11月进行为期两周左右的维护.该厂日产量为12万桶.
10月柴油裂解价差上涨0.10美元,至每桶较迪拜原油升水16.35美元.
航煤裂解价差上涨0.06美元,至每桶18.10美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 116.65 117.05 116.85 120.50 -3.65 -3.03
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 115.50 115.90 115.70 119.35 -3.65 -3.06
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 116.15 116.55 116.35 120.50 -4.15 -3.44
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 117.30 117.70 117.50 121.05 -3.55 -2.93
10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 115.48 119.05 -3.57 -3.00
111月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 115.17 118.84 -3.67 -3.09 (完)
--编译 梁睿雪;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。