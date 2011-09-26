〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,因前景黯淡且担心全球性经济衰退

路透吉隆坡9月26日电---棕榈油期货周一下跌,棕榈油期货价格接近一年低点,因对于欧美政府未能采取有效措施避免全球性衰退的担忧迫使投资者出逃商品市场.

指标毛棕榈油期货FCPOc3一度下跌4.5%,创下2月来最差单日表现,不归随後扳回部分跌幅.美国10月豆油期货在亚洲交易时段下跌近3%.

市场人气受到黯淡消息的影响已经有一周的时间,这其中包括意大利债信评级被下调,中国制造业数据连续第三个月萎缩以及经济指标显示欧洲企业增长缓慢.

一位在新加坡的分析师表示:"棕榈油价格难以幸免...此前表现一直不错的市场出现了避险情绪."

在周末孟买举行的Globoil会议上,分析师和贸易商看淡棕榈油和其它植物油前景,这进一步加重了市场跌势.

不过一些分析师认为,年底时的拉尼娜气候正在酝酿,其将影响到2012年产量,或重启棕榈油市场的涨势.(完)