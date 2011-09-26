〔国际油市〕亚洲燃料油持稳,10月裂解价差跃升至20个月高位

路透新加坡9月26日电---亚洲燃料油市场周一持稳,12个月远期曲线大部分持坚,高于上周水平.而裂解价差跃升至20个月高位,每桶贴水收窄至4美元.

10月/11月即期跨月价差买兴连续第二天走强,交易价格在每吨5美元左右高位,成交量超过10万吨,因围绕10月大批到货的规格问题,令燃油市场基本面强劲,支撑跨月价差.

"市场像上周一样强劲,但就每天来看,今日微跌,主要因为有些此前持有投机性多仓的市场人士被迫卖出,"一名新加坡交易商表示.

"不过即便是原油价格连续第二日处在如此低的水平,统一价格的流动性仍不是很大.市场参与者被原油价格下跌的速度所惊到,大部分选择观望."

10月裂解价差缩窄0.75美元,每桶较迪拜原油贴水3.73美元.11月裂解价差走强0.86美元,报每桶贴水3.57美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 624.40 624.80 624.60 644.63 -20.03 -3.11

现货380CST燃料油 FO380-SIN 617.80 618.10 617.95 637.38 -19.43 -3.05

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 629.00 631.00 630.00 647.50 -17.50 -2.70

380CST船用燃料油升水 11.20 12.90 12.05 10.13 1.93

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.70 5.10 4.90 5.50 -0.60 -10.91

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.50 5.80 5.65 6.00 -0.35 -5.83 (完)