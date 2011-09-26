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债券 | 2011年 9月 26日 星期一 20:31 BJT

〔标题新闻〕希腊财长否认该国政府与IMF总裁拉加德,欧央行总裁特里谢磋商有序违约的报导

注:国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nP7E7II01S]

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