〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行8月全国活动指数为负0.43

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月26日电---美国芝加哥联邦储备银行周一公布,美国芝加哥联邦储备银行8月全国活动指数为负0.43,7月修正後为正0.02.
月度指数:
11年8月 11年7月 11年6月 11年5月 11年4月 11年3月 10年8月
现值 -0.43 0.02 -0.44 -0.40 -0.84 0.43 -0.47
前值 -- -0.06 -0.38 -0.44 -0.81 0.41 -0.49
三个月均值:
11年8月 11年7月 11年6月 11年5月 11年4月 11年3月 10年8月
现值 -0.28 -0.27 -0.56 -0.27 -0.22 0.14 -0.23
前值 -- -0.29 -0.54 -0.28 -0.22 0.12 -0.24
芝加哥联邦储备银行表示,三个月移动均值显示经济活动略低于历史趋势,暗示未来一年的通胀压力减轻.
分项指数:
对月度指数的贡献度
11年8月 11年7月
就业 -0.08 0.12
消费与住房 -0.35 -0.33
产出相关 0.01 0.26
销售、订单、存货 -0.01 -0.03
备注:
芝加哥联邦储备银行表示,指数数值为零显示全国经济以历史趋势的步伐扩张,负值显示成长低于趋势值,而正值显示成长高于趋势值.
芝加哥联邦储备银行指数所包含的85个经济指标来自四大类别:产出及所得,就业、失业及工时,个人消费及住房,销售、订单及存货.
与波动剧烈的月度指数相较,三个月移动平均提供全国经济成长更为连贯的样貌.(完)
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--编译 肖群英;审校 田建华
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