〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差下跌,受石化产品利润率不高打压

路透新加坡9月26日电---周一亚洲石脑油价格连续第六日下跌,达至约三周最低,裂解价差触及两日低点,因塑料制品利润不高以及液化石油气(LPG)价格下跌令人气承压.

亚洲最大的石脑油买家--台塑买入10月末交付的LPG,但没有买入石脑油.

台塑能够将15%的石脑油原料替换成LPG.

上周三,该公司重启其年产能为70万吨的炼厂.5月12日一场LPG管道大火之後,台塑关闭该炼厂.

一北亚交易商称,"由于石化产品利润率不高且LPG价格更具竞争力,石脑油需求低于预期"

"过去在冬季前,买家可能提前存货,而今年因为存在价格风险,他们不会这样做."

日本公开规格11月上半月石脑油合约NAF-1H-TYO价格跌32.25美元至每吨887.50美元,为6月28日以来最低.

11月上半月和12月上半月合约互换逆价差缩窄0.50美元,至每吨5.00美元,为9月13日以来最低.

11月上半月裂解价差NAF-SIN-CRK跌3.97美元至每吨较布兰特原油升水115.38美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 887.00/888.00 919.75 -32.25

现货石脑油净回值NAF-SIN 96.18/96.28 99.81 -3.58

10月石脑油互换NAF-1M-S 878.50/880.50 912.00 -32.50

11月石脑油互换NAF-2M-S 874.00/876.00 907.88 -32.88

97号现货汽油GL97-SIN 119.75/119.85 123.00 -3.20

95号现货汽油GL95-SIN 117.50/117.60 120.75 -3.20

92号现货汽油GL92-SIN 114.85/114.95 118.10 -3.20

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 18.57/18.77 18.29 +0.38(完)