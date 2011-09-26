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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 22:19 BJT

〔美国热股〕雪佛龙盘初上涨,之前批准澳洲Wheatstone液化天然气项目

路透9月26日电---雪佛龙(Chevron)CHV.N批准了位于西澳洲地区、规模达290亿美元的Wheatstone液化天然气项目,寻求通过在澳洲的第二个液化天然气项目在不断增长的亚洲需求中分一杯羹.

雪佛龙周一盘初上涨0.41%,报90.38美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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