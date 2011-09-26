〔美国热股〕雪佛龙盘初上涨,之前批准澳洲Wheatstone液化天然气项目

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月26日电---雪佛龙(Chevron)CHV.N批准了位于西澳洲地区、规模达290亿美元的Wheatstone液化天然气项目,寻求通过在澳洲的第二个液化天然气项目在不断增长的亚洲需求中分一杯羹.
雪佛龙周一盘初上涨0.41%,报90.38美元.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。