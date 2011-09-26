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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 22:04 BJT

〔表格〕美国8月新屋销售较上月下降2.3%,年率为29.5万户

路透9月26日电---美国商务部周一公布,美国8月新屋销售较上月下降2.3%,年率为29.5万户,预估为29.5万户.7月修订後为30.2万户(前值为29.8万户).

经季节因素调整後的8月新屋销售数据如下(单位为千户):

变动率% 8月 7月 7月前值 6月 6月前值 2010年8月

总户数 -2.3 295 302 298 303 300 278 (完)

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--编译 母红;审校 李军

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