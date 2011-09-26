版本:
中国
债券 | 2011年 9月 26日 星期一 22:10 BJT

〔标题新闻〕ECB执委斯麦吉称货币政策官员已开始讨论EFSF之後平息债务危机的下一步举措

ECB:欧洲央行

EFSF:欧洲金融稳定工具

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS1E78P0FD]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐