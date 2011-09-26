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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 23:09 BJT

〔美国热股〕Immunogen劲扬近8%,与郝夫门罗氏合作开发的抗癌药疗效显着

路透9月26日电---研究人员周日称,攻击型晚期乳腺癌的女性患者如果选用郝夫门罗氏ROG.VX生产一种实验性药物"武装抗体(armed antibody)",那麽病情将得到控制,且生存期亦将大大延长.郝夫门罗氏一直在同Immunogen(IMGN.O)开发这款新药,并将以此接替其主打产品Herceptin.

Immunogen周一早盘劲扬7.89%,报11.07美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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