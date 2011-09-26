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商品期货 | 2011年 9月 26日 星期一 23:04 BJT

〔USDA报告〕9月22日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月26日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 09/22/11 09/15/11 09/15/11 09/23/10

初值 修正值 前值

小麦 21,605 34,075 33,334 25,046

燕麦 4 5 5 0

大麦 4 0 0 512

玉米 34,282 24,390 22,394 36,958

高粱 1,405 1,444 1,444 2,868

大豆 7,418 11,084 10,007 19,274

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 371,910 354,883

燕麦 160 34

大麦 5,350 2,171

玉米 81,989 133,033

高粱 6,251 9,041

大豆 32,418 42,730

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 母红;审校 李军

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