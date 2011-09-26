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债券 | 2011年 9月 26日 星期一 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.035%,投标倍数为5.12

路透华盛顿9月26日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.035

中值 0.030

低值 0.010

投资 0.036

价格 99.982306

高值得标比率 41.17%

投标倍数 5.12

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,000,417,000

总投标 138,119,342,900

竞争性投标得标 25,249,231,100

非竞争性投标得标 758,685,900

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/09/29

到期日 2012/03/29

CUSIP码 9127955F4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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