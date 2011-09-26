〔欧洲汇市〕英镑全面上涨,但QE担忧打压英镑前景

* 英镑全面上扬,欧元/英镑下跌约1%

* 量化宽松可能性限制英镑涨幅,兑美元可能出现更多卖盘

* BOE布罗德班特暗示有可能出台进一步量化宽松政策,并警告英镑将维持弱势

路透伦敦9月26日电---英镑兑美元周一上扬,因市场猜测一家英国银行有较强需求.英镑兑欧元亦上涨,欧洲领导人淡化有关推出激进计划帮助希腊应对债务问题的可能性,欧元走势挣扎.

最初有传言称,一家英国清算银行需要将美元兑换为英镑,以此完成季度分红支付的相关工作,英镑因此受到提振,并引发全面需求,英镑GBP=D4升至1.5555美元的盘中高位.

尽管英镑周一上扬,但由于脆弱的英国经济料促使英国央行采取更多量化宽松政策,英镑仍很容易遭遇卖压.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特的讲话令有关央行货币政策委员会仍倾向采取新一轮量化宽松的观点升温,此前他表示若要为实施更多刺激政策提供依据,经济可能无需进一步大规模走弱.

伦敦市场尾盘,英镑兑美元上涨0.4%,报1.5525美元.

上周末触及1.5326美元的一年低位後,英镑反弹,当时市场担心希腊或将违约,故转投美元,此外英国将迎来下一轮量化宽松的预期也打压英镑.

英镑跟随欧元/美元跌势,因有关欧元区二线国家债务问题可能会蔓延到较强劲经济体的担忧加剧,交易商预计若欧元进一步下跌,则将会限制英镑涨势.

"我认为只要欧元/美元停在1.3500美元下方,那麽英镑/美元将在1.5550/1.5600美元水平受限,"一位交易商在说到欧元EUR=时称,後者目前在1.3480美元.

不过他补充道:"我对英镑贸易加权指数持多头观点,所以(我预计)欧元/英镑将走低,英镑/澳元和英镑/加元将上涨,不过我认为英镑/美元陷于区间内,因美元仍有需求."

英镑贸易加权指数=GBP升至79.4,自上周的两个月低位78.40反弹.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌近1%,报0.8652英镑.欧元跌破0.8708英镑附近的200日移动均线後,技术信号直指将下行.

自上次英国央行政策会议记录暗示央行准备实施量化宽松政策的可能性增加後,英镑即承压.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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