〔英国债市〕英债回落但表现强于德债,因欧洲股市上扬

路透伦敦9月26日电---英债周一回落,但跌幅不及可比德债,有关决策者将出台新举措缓解欧元区债务危机的希望令投资者风险意愿改善,公债受创,德债首当其冲.

欧洲股市周一收涨,银行和保险股领涨,因预期政界和央行将采取行动遏制任何希腊违约导致的危机扩散,提振上述两个板块.

尽管欧元区财长会议和本周末国际货币基金组织(IMF)会议间隙举行的央行总裁会议并没有具体结果,但有关将出台计划令希腊债务减半并对欧洲银行业进行资本重组的传言提振市场.

股市的强势和固定收益市场面临的下行压力整日持续,尽管欧元区官员淡化了有关即将达成交易的报导.部分欧洲央行官员还在周一的讲话中保留了央行将进一步放宽政策的可能性.

12月英债期货FLGZ1收跌51个跳动点,报130.17,为9月16日以来最低,但表现强于可比德债期货FGBLZ1逾30个跳动点.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特表示,经济可能无需进一步大规模走弱便能为实施更多刺激政策提供依据.英债市场对此反应甚微.

一联席承销商上周告诉路透,周二英国可能银团销售新的2052年到期英债.英国债务管理局稍早称,2052到期英债票息将为3.75%.

30年期英债收益率GB30YT=RR日内上扬6个基点,报3.56%.10年期英债收益率GB10YT=RR也攀升6个基点,报2.42%.

10年期英债/德债收益率差EU10YT=RR收窄3个基点,报约59个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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