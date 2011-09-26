〔欧洲股市〕受银行股带动收涨,但成长担忧未能缓解

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高1.8%,波动性指数攀升1.5%

* 保险和银行股受解决债务问题行动的希望提振

* 矿业股再度受创,铜价触及14个月低位

路透伦敦9月26日电---欧洲股市周一收涨,银行和保险股领涨,因预期政界和央行将采取新行动遏制任何希腊违约导致的危机扩散,提振上述两个板块,但衰退担忧令矿业股受创.

有关欧洲央行下月降息幅度将超过预期以及将采取进一步流动性操作的传言扶助支持市场涨势,尽管利率传言被淡化且其他可能行动缺乏细节.

股市在收盘前从高位回落,因市场担忧任何政策调整面临的政治阻力,且美国8月新屋销售降至六个月低点也加重回调压力.

标普首席欧洲股市策略师Robert Quinn称,"今天令我印象深刻的是,很多近期遭抛售的保险和银行股表现不俗,但同时成长股受创."

"尽管诸如扩大救助基金规模等新政策举措对市场有扶助,但可能太晚而不能阻止经济重陷衰退,"Quinn说,不过"可以限制衰退的深度".

STOXX欧洲600银行股指数.SX7P和保险股指数.SXIP领涨,分别劲扬3.8%和6.4%.包括Intesa Saopaolo(ISP.MI)在内的意大利银行股攀升8.3%,涨幅居前.

上述两个板块涨势尽管强劲,但年内迄今银行股累计回落35%,保险股累计下跌23%,而STOXX 600指数跌幅达20%.

Vontobel Asset Management US的高级资产组合顾问Sudhir Roc-Sennett称,他们自2008年退出欧洲金融股,且短期内无计划再度投资此版块.该公司管理着170亿美元资产.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.8%,报897.58点,但该指数年内迄今仍回落20%.

尽管股市大幅上扬,波动性上升,欧元区STOXX波动性指数.V2TX收涨1.5%,报49.29.

英国富时100指数.FTSE小涨0.45%,报5,089.37点;德国股市DAX指数.GDAXI攀升2.87%,报5,345.56点,法国CAC-40指数.FCHI上扬1.75%,报2,859.34点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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