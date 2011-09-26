〔欧元债市〕德债受股市上涨拖累大跌,投资者等待欧盟采取行动

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 欧盟采取行动的期望提振股市上扬,德债下跌
* 上周德债触及纪录高位後,投资者了结获利
路透伦敦9月26日电---德债周一下跌,因欧洲可能采取更多行动对抗债务危机的期望提振股市上涨,尽管官方细节仍不明朗.
欧洲政策制定者看起来更加清楚,需要采取新的行动防止希腊问题对全球经济造成更多影响,美国和其他主要经济体周末敦促欧洲采取一些坚决的行动.
欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)称,正在讨论如何新颖和有效地使用救助基金.
一些媒体报导,欧元区正在计划将希腊债务减半和重组欧洲的银行,不过欧元区官员并未给出正面回应;分析师希望看到更多明确的官方评论.
"市场的表现不是空穴来风...不过我们需要看到官方作出正面回应.我们需要看到官方的明确进展."WestLB固定收益分析师John Davies称.
12月德债期货FGBLc1结算价报137.27,日内下跌85个跳动点,因欧洲股市上涨1.75%.上周五德债期货触及139.19的纪录高位.
周一避险情绪下降令一些二线国家的10年期公债与可比德债利差收窄.
10年期意大利公债IT10YT=TWEB和可比德债收益率收益率差收窄6个基点至383个基点,10年期西班牙公债ES10YT=TWEB和可比德债利差收窄12个基点至335个基点.
意大利公债收益率仍徘徊于6%附近,尽管上个月欧洲央行定期在二级市场买入.
盘後交易中,10年期德债DE10YT=TWEB收益率上涨8.9个基点报1.83%,上周曾触及纪录低位1.637%.
两年期德债DE2YT=TWEB同样承压,收益率上升,不过仍处于0.46%的较低水平.(完)
--编译 李富强;审校 李军
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