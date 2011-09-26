〔金属期市〕期铜跌至14个月低位,全球经济衰退忧虑仍困扰投资者

* 工业金属承压,期铜触及14个月低位

* 周线图显示,COMEX期铜面临200日移动均线支撑位

* 市场关注:周二公布的美国消费者信心数据

路透纽约/伦敦9月26日电---期铜周一在伦敦市场14个月来首次跌至每吨7,000美元以下,因有关全球经济衰退的忧虑令投资者担心金属需求料继续缩减.

期铜连续第七天下跌,并且更深地陷入熊市区域.自2月中触及每吨10,000美元上方的纪录高位以来,期铜已下跌近30%.

三个月期铝CMAL3跌至一年低位每吨2,155美元.三个月期铅CMPB3下挫4%.期锌CMZN3触及14个月低点,而期镍CMNI3则下滑逾1%.

股市反弹和欧元兑美元上涨未能给基本金属带来太多支撑,因宏观经济仍堪忧.德国公布的9月企业景气指数连续第三个月下跌,而美国住房数据仍低迷.

LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill说:"市场尝试触底反弹,但买方乐观情绪不足.商品市场缺乏动力."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌至盘中低位每吨6,800美元,为2010年7月最低,其後反弹并收低94美元,报7,266美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)交易时段期铜延续温和反弹之势,帮助12月期铜合约HGZ1微涨0.30美分,收在每磅3.2830美元.

随着宏观面走弱并掌控市场人气,投资者对于技术面愈发依赖.周一出现技术支撑位形成的初步迹象.

CitiFX分析师周一在一份客户报告中指出,近月COMEX合约HGc1升穿周线技术图上的200日移动均线目标.

下档压力再度浮现,可能将铜价推低至每磅2.93美元,此为2008年低位至今年涨势的50%回档位,随後是2010年6月低位2.72美元.

若浏览期铜技术图形,请点选(link.reuters.com/nyp93s)

市场成交量仍旺盛,波动性亦较高.根据汤森路透初步数据,纽约市场有超过75,000口合约易手,较30日均值略高出三分之二.

Freeport McMoran Copper & Gold(FXC.N)印尼铜矿约4,200名工人停止罢工,使得部分产量恢复,期铜因此失去一部分支撑.这些工人主要是合同工或非工会联盟员工.

预计最近期铜下跌後,市场将出现逢低接盘,但是鉴于市场波动性和下周中国将迎来国庆节长假,该国买家可能会保持谨慎态度.

"下周将有一部分买盘,但是现在,考虑到10月初的(中国)国庆节,我认为买家态度将会非常谨慎,"德国商业银行分析师Eugen Weinberg称.

一位交易商表示:"期铜已跌穿7,000美元水平至6,800美元,这只是心理关口,并非关键技术位.市场已出现逢低买盘,但投资者还不确信市场已见底."

若浏览金属数据库,请点选(here)

若浏览全球金属库存,请点选(link.reuters.com/deg67n)

若浏览LME库存与价格对比,请点选(r.reuters.com/hub62s)

以下为1750GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 329.90 1.90 +0.58 444.70 -25.82

LME期铝 2204.00 -2.00 -0.09 2470.00 -10.77

LME期铜 7266.00 -94.00 -1.28 9600.00 -24.31

LME期铅 1877.00 -78.00 -3.99 2550.00 -26.39

LME期镍 18000.00 -270.00 -1.48 24750.00 -27.27

LME期锡 20325.00 125.00 +0.62 26900.00 -24.44

LME期锌 1881.00 -34.00 -1.78 2454.00 -23.35

上海期铝 16000.00 -495.00 -3.00 16840.00 -4.99

上海期铜 53320.00 -3620.00 -6.36 71850.00 -25.79

上海期锌 14340.00 -715.00 -4.75 19475.00 -26.37

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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