〔金属期市〕期铜跌至14个月低位,全球经济衰退忧虑仍困扰投资者

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 工业金属承压,期铜触及14个月低位
* 周线图显示,COMEX期铜面临200日移动均线支撑位
* 市场关注:周二公布的美国消费者信心数据
路透纽约/伦敦9月26日电---期铜周一在伦敦市场14个月来首次跌至每吨7,000美元以下,因有关全球经济衰退的忧虑令投资者担心金属需求料继续缩减.
期铜连续第七天下跌,并且更深地陷入熊市区域.自2月中触及每吨10,000美元上方的纪录高位以来,期铜已下跌近30%.
三个月期铝CMAL3跌至一年低位每吨2,155美元.三个月期铅CMPB3下挫4%.期锌CMZN3触及14个月低点,而期镍CMNI3则下滑逾1%.
股市反弹和欧元兑美元上涨未能给基本金属带来太多支撑,因宏观经济仍堪忧.德国公布的9月企业景气指数连续第三个月下跌,而美国住房数据仍低迷.
LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill说:"市场尝试触底反弹,但买方乐观情绪不足.商品市场缺乏动力."
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌至盘中低位每吨6,800美元,为2010年7月最低,其後反弹并收低94美元,报7,266美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)交易时段期铜延续温和反弹之势,帮助12月期铜合约HGZ1微涨0.30美分,收在每磅3.2830美元.
随着宏观面走弱并掌控市场人气,投资者对于技术面愈发依赖.周一出现技术支撑位形成的初步迹象.
CitiFX分析师周一在一份客户报告中指出,近月COMEX合约HGc1升穿周线技术图上的200日移动均线目标.
下档压力再度浮现,可能将铜价推低至每磅2.93美元,此为2008年低位至今年涨势的50%回档位,随後是2010年6月低位2.72美元.
若浏览期铜技术图形,请点选(link.reuters.com/nyp93s)
市场成交量仍旺盛,波动性亦较高.根据汤森路透初步数据,纽约市场有超过75,000口合约易手,较30日均值略高出三分之二.
Freeport McMoran Copper & Gold(FXC.N)印尼铜矿约4,200名工人停止罢工,使得部分产量恢复,期铜因此失去一部分支撑.这些工人主要是合同工或非工会联盟员工.
预计最近期铜下跌後,市场将出现逢低接盘,但是鉴于市场波动性和下周中国将迎来国庆节长假,该国买家可能会保持谨慎态度.
"下周将有一部分买盘,但是现在,考虑到10月初的(中国)国庆节,我认为买家态度将会非常谨慎,"德国商业银行分析师Eugen Weinberg称.
一位交易商表示:"期铜已跌穿7,000美元水平至6,800美元,这只是心理关口,并非关键技术位.市场已出现逢低买盘,但投资者还不确信市场已见底."
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若浏览LME库存与价格对比,请点选(r.reuters.com/hub62s)
以下为1750GMT基本金属主力合约报价:
2010年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 329.90 1.90 +0.58 444.70 -25.82
LME期铝 2204.00 -2.00 -0.09 2470.00 -10.77
LME期铜 7266.00 -94.00 -1.28 9600.00 -24.31
LME期铅 1877.00 -78.00 -3.99 2550.00 -26.39
LME期镍 18000.00 -270.00 -1.48 24750.00 -27.27
LME期锡 20325.00 125.00 +0.62 26900.00 -24.44
LME期锌 1881.00 -34.00 -1.78 2454.00 -23.35
上海期铝 16000.00 -495.00 -3.00 16840.00 -4.99
上海期铜 53320.00 -3620.00 -6.36 71850.00 -25.79
上海期锌 14340.00 -715.00 -4.75 19475.00 -26.37
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。