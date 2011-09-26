〔纽约期市〕ICE可可期货从一年低位反弹,其他软商品期货也上扬

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约/伦敦9月26日电---洲际交易所(ICE)可可期货在跌至一年低位後周一强劲反弹,糖和咖啡期货也走高,上周商品和其他金融市场遭大举抛售.
全球股市上扬,但投资者质疑决策者的新举措是否足以遏制欧洲债务危机扩散.
ICE-12月可可期货CCZ1攀升44美元,收报每吨2,678美元,盘中近月合约CCc1触及一年新低2,610美元.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收涨13英镑,报每吨1,747英镑,盘中触及合约低位1,721英镑.
"可可出现小幅反弹,"Country Hedging Inc的高级分析师Sterling Smith称,价格回落可能引发商业买盘.
可可交易商Olam International (OLAM.SI)周一称,估计2010/11年供应盈馀接近45万吨.该公司执行长称,市场尚未消化如此规模的盈馀.
纽约12月可可期货本月迄今累计回落500美元,跌入技术超卖区域,且令可可市场是时候反弹.不过,从基本面来看,因供应充裕,市场基调仍然利空.
咖啡期货大涨,因加工商和商业买盘提振阿拉比卡咖啡期价.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc2收涨4.50美分,或约2%,收报每磅2.3595美元.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高3美元,收报每吨1,954美元.
糖期货走坚,尽管原糖技术面前景疲弱意味着关键的3月合约未来几日将测试21.50美分附近的区域.
指标3月原糖合约SBH2升0.15美分,收报每磅24.28美分,自8月底以来累计回落约15%.Liffe-12月白糖期货LSUZ1上扬2.50美元,收报每吨634美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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