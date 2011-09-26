〔芝加哥期市〕CBOT大豆收盘涨跌互现,盘中触及10个月低位後反弹

路透芝加哥9月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现,盘中触及10个月低位後反弹,因原油和股市等外部市场上涨.

早盘大豆遭遇技术性卖盘,受累于多头平仓和季节性收割压力,随後反弹.11月大豆期货Sc1盘中低见12.26美元,为近月合约去年11月23日来最低,但收盘价较此水平高约30美分.

摩根士丹利将2011/12年大豆价格预估由每蒲式耳14.50美元下调至14.25美元,因经济衰退担忧与日俱增.

豆粕和豆油成交亦很活跃,继续上周的趋势,因压榨商卖出豆粕和豆油,同时买入大豆.

11月合约的9日相对强弱指标开盘前在13,处于0-30的技术性超卖区间.

上周五商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,9月20日当周,大型投机商净多头仓位较之前一周大幅下降38,559口至85,636口.

市场预期,美国农业部周一公布的大豆收割率在10-15%.

10月豆油合约BOc1跌0.18美分,收报每磅52.22美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1收平于每短吨326美元.

今日CBOT大豆预估成交量为193,964口,豆油为141,388口,豆粕为96,440口(完)

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