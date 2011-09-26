〔芝加哥期市〕CBOT大豆收盘涨跌互现,盘中触及10个月低位後反弹

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现,盘中触及10个月低位後反弹,因原油和股市等外部市场上涨.
早盘大豆遭遇技术性卖盘,受累于多头平仓和季节性收割压力,随後反弹.11月大豆期货Sc1盘中低见12.26美元,为近月合约去年11月23日来最低,但收盘价较此水平高约30美分.
摩根士丹利将2011/12年大豆价格预估由每蒲式耳14.50美元下调至14.25美元,因经济衰退担忧与日俱增.
豆粕和豆油成交亦很活跃,继续上周的趋势,因压榨商卖出豆粕和豆油,同时买入大豆.
11月合约的9日相对强弱指标开盘前在13,处于0-30的技术性超卖区间.
上周五商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,9月20日当周,大型投机商净多头仓位较之前一周大幅下降38,559口至85,636口.
市场预期,美国农业部周一公布的大豆收割率在10-15%.
10月豆油合约BOc1跌0.18美分,收报每磅52.22美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1收平于每短吨326美元.
今日CBOT大豆预估成交量为193,964口,豆油为141,388口,豆粕为96,440口(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李富强;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选