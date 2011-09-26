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债券 | 2011年 9月 27日 星期二 05:07 BJT

更正:〔标题新闻〕ECB管委魏德曼称预防性"措施"(非降息)将缓解促使欧元区政客解决该地区债务危机所需的压力

更正:因英文原文有误,应为预防性"措施",不是"降息"

ECB:欧洲央行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS1E78P1LJ]

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