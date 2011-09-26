〔全球金市〕金价再次大跌,受短线卖盘和保证金比例上调拖累

* 金价料将录得1983年2月以来最大四日跌幅

* 保证金比例上调引发广泛的对冲基金卖盘

* 对欧元区解决债务危机的希望降低黄金避险吸引力

路透纽约/伦敦9月26日电---金价周一大跌近4%,受短线卖盘和保证金比例上调引发的商品对冲基金大量平仓打压.

过去四个交易日,金价劲挫11%,为1983年2月以来最大四日跌幅.大型对冲基金卖出黄金弥补其他市场损失的普遍传言和机构投资者月底"粉饰账面"的操作同样打压金价.

通膨保值债券(TIPS)收益率触及一年低位,暗示存在通缩风险,亦打压金价.

"对冲基金站错了队,平仓甭管是被迫的还是自发的,都还没有结束,"独立投资者Dennis Gartman称.

1717GMT,现货金XAU=下挫3.4%,报每盎司1,600美元,盘中一度大跌逾7%至两个半月低位1,534.49美元.盘中高低点价差128美元为纪录最大.

美元12月期金GCZ1下跌37.50美元,报每盎司1,602.10美元,成交量放量.

银价一度重挫16%,势将录得逾25%的纪录最大三日跌幅.

现货银XAG=下跌3.2%,报每盎司30.05美元.

上周五芝加哥商业交易所(CME)将黄金保证金比例上调21%,周一生效.

黄金的相对强弱指标降至30以下,通常表明已经超卖.一个月以前该指标高见85,远高于70的超买水平.

尽管周五金价大跌100美元,最新的CME数据显示,黄金未平仓合约下降不足2%,暗示在部分投资者结清多头头寸的同时,有投资者可能新建空头仓位.

媒体报导,欧洲正在研究将希腊债务价值减半和对欧洲银行进行资本重组的计划,提振美国股市,打压黄金的避险吸引力,尽管欧洲央行官员表示还没有实质性进展.

现货铂金XPT=下滑3.8%报每盎司1,543.74美元,为去年5月以来最低.现货钯金XPD=一度下跌5%,随後反弹并收低1.6%,报每盎司621.47美元,为去年10月底以来最低.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

COMEX黄金期货 GCZ1 1602.10 -37.50 -2.3% 12.7%

COMEX白银期货 SIZ1 30.090 -0.011 0.0% -2.7%

COMEX铂金期货 PLV1 1550.10 -63.10 -3.9% -12.8%

COMEX钯金期货 PAZ1 626.35 -16.15 -2.5% -22.0%

现货金 XAU= 1600.00 -57.03 -3.4% 12.7%

现货银 XAG= 30.05 -0.99 -3.2% -2.6%

现货铂金 XPT= 1543.74 -61.54 -3.8% -12.7%

现货钯金 XPD= 621.47 -10.06 -1.6% -22.3%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李富强;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=