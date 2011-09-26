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债券 | 2011年 9月 27日 星期二 03:59 BJT

〔标题新闻〕柯薛拉柯塔称无论财政政策如何,央行都能控制通胀,前提是愿意允许政府违约

柯薛拉柯塔是美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁

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