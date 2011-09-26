〔纽约期市〕ICE期棉收低,但市场陷于区间内

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月26日电---期棉周一小幅收跌,分析师称投资者卖盘和棉纺厂/商业买盘看似均衡.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1下跌1.60美分,或1.5%,收报每磅0.9964美元,盘中交易区间为0.9952-1.023美元,该区间与上周五相比变动不大.
上周四时,12月期约收在每磅0.9929美元,为8月11日以来次月合约首次收在每磅1美元的心理关口下方.
汤森路透初步数据显示,周一成交量为近11,700口,较30日均值低不到5%.
"市场存在较多技术性阻力以及基本面支撑."独立棉花分析师Mike Stevens表示.
交易商称,如果棉花上探到每磅1.04-1.09美元区域,则投资者料将出售棉花.但是如果市场跌破每磅1美元的心理关口,棉纺厂和商业买盘将浮现.
分析师称,鉴于全球经济疲弱引发投资者担心棉花需求步伐,进而构成下档压力,而棉纺厂逢低买盘则提供支撑,当前交易形态可能会保持一段时间.
投机客将棉花净空头仓位削减至26,937口,为6月迄今最低.
根据交易所,截至9月23日,未平仓合约报146,985口,为8月29日迄今最低水准.
洲际交易所(ICE)数据显示,上周五棉花期货成交量为14,873 口,上一交易日为22,185口.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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