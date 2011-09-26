〔美国债市〕机构债较可比公债利差小幅收窄,因公债下跌

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IFR波士顿9月26日电---机构债较可比公债利差周一小幅收窄,因获利回吐推高公债收益率.成交清淡,根据TRACE数据,总成交金额为50.89亿美元,交易宗数为3,424笔.
房贷美(Freddie Mac)FMCC.OB今日上午标售5亿美元一个月期、10亿美元三个月期和10亿美元六个月期债券,收益率皆下降.一个月期债券收益率为0.000%,较上次标售低0.4个基点;三个月期债券收益率为0.025%,较上次标售低0.9个基点;六个月期债券收益率为0.089%,较上次标售低0.8个基点.一个月期债券投标倍数为6.10,上个月为4.25;三个月期债券投标倍数为3.65,上周为4.05;六个月期债券投标倍数为3.40,之前为4.00.一个月期债券2011年10月24日到期,三个月期债券2011年12月27日到期,六个月期债券2012年3月26日到期.
随着月底临近,巴克莱指标组合指数显示债券存续期延长0.10年,与8月持平,上年同期为延长0.12年,9月均值为延长0.09年.
10月4日以前,政府发起企业(GSE)债券供应将出现真空期,届时房贷美按计划将宣布发债计划.(完)
--编译 李富强;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。