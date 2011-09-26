〔美国债市〕机构债较可比公债利差小幅收窄,因公债下跌

IFR波士顿9月26日电---机构债较可比公债利差周一小幅收窄,因获利回吐推高公债收益率.成交清淡,根据TRACE数据,总成交金额为50.89亿美元,交易宗数为3,424笔.

房贷美(Freddie Mac)FMCC.OB今日上午标售5亿美元一个月期、10亿美元三个月期和10亿美元六个月期债券,收益率皆下降.一个月期债券收益率为0.000%,较上次标售低0.4个基点;三个月期债券收益率为0.025%,较上次标售低0.9个基点;六个月期债券收益率为0.089%,较上次标售低0.8个基点.一个月期债券投标倍数为6.10,上个月为4.25;三个月期债券投标倍数为3.65,上周为4.05;六个月期债券投标倍数为3.40,之前为4.00.一个月期债券2011年10月24日到期,三个月期债券2011年12月27日到期,六个月期债券2012年3月26日到期.

随着月底临近,巴克莱指标组合指数显示债券存续期延长0.10年,与8月持平,上年同期为延长0.12年,9月均值为延长0.09年.

10月4日以前,政府发起企业(GSE)债券供应将出现真空期,届时房贷美按计划将宣布发债计划.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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