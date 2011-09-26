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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 04:11 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数劲扬2.53%,Nasdaq指数收高1.35%

路透纽约9月26日电---美国股市周一大幅收涨,有关欧洲官员将找到削减希腊债务并支撑银行业途径的希望令市场人气改善.

股市在下午攀升至日高,之前有报导称一项将欧洲金融稳定工具(EFSF)杠杆化的计划正在酝酿中.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI小涨272.38点,或2.53%,报11,043.86;标准普尔500指2.53.SPX攀升26.52点,或2.33%,报1,162.95点.Nasdaq指数.IXIC上扬33.46点,或1.35%,报2,516.69点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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