〔纽约汇市〕欧元兑美元从低位反弹,不过仍承压

* 欧元兑美元在纽约尾盘收复大部分失地

* 欧洲官员考虑EFSF杠杆计划

* 欧元兑日圆脱离十年低位,但是市场仍关注干预行动

路透纽约9月26日电---欧元兑美元周一在纽约尾盘收复大部分失地,此前美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导称,欧洲官员正在商讨意在增强欧洲银行的稳定性的详细计划.

CNBC称,该计划包括发债和使用所得资金买入欧洲二线国家的公债,并称这可能不是唯一正在商讨的计划.

该消息帮助欧元远离日内低位,但今日仍下跌,因投资者对希腊债务违约的迹象仍持谨慎态度.

欧元盘中波动剧烈,对每条重要新闻都作出了反映,投资者不愿作出与市场人气相反的押注.

"计划稳步向前推进并接近获得批准的猜测暗示,本周欧洲问题可能出现一些正面的解决方案.市场风险偏好上升,"Forex.com首席分析师Brian Dolan称.

欧洲政策制定者控制欧元区债务危机的新举措令市场失望,再度引发对希腊债务违约的担忧,打压欧元兑美元和日圆在盘初皆大幅走低.

尽管周末的国际货币基金组织(IMF)和20国集团(G20)会议没有正式的进展,大多数与会者同意欧洲需要增加救助基金规模、对最弱的银行进行资本重组和希腊有序违约的计划.

欧洲官员关注如何增强现有4,400亿欧元欧洲金融稳定机构(EFSF),但是投资者持怀疑态度.

"大家开始认识到,希腊违约的可能性不只存在,而且很大,考虑到其对欧洲银行和金融市场的可能影响,需要采取大的动作了."GFT全球研究和分析董事Kathy Lien认为.

本周芬兰和德国将就EFSF的权限扩大进行投票,通过应利好欧元.

Lien注意到10月3日很关键.Lien指出,尽管希腊预期届时将获得下一轮金援,德国不认为决定能够那麽快作出.

"如果10月中以前希腊无法获得更多援助,该国将被迫违约."Lien称.

纽约尾盘,在电子交易平台EBS上,欧元兑美元EUR=EBS下跌0.04%,报1.396美元.纽约交易开盘前欧元兑美元触及八个月低位1.3360.

欧元兑日圆EURJPY=EBS下跌0.1%报103.176日圆,盘中低见101.946.

美国商务部周一公布,美国8月新屋销售较上月下降2.3%,表现低迷,尽管与市场预期持平.数据公布後,欧元跌至纽约交易时段低点1.34144.[ID:nCN1987985]

希腊财长将于周二0900GMT召开新闻发布会.

尽管欧元和美元兑日圆皆下跌,投资者对过于推高日圆持谨慎态度,因担忧日本央行可能干预汇市.

美元兑日圆JPY=EBS下跌0.2%报76.459日圆,盘中低见76.217,上个月曾在EBS上触及纪录低位75.941.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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