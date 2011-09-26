〔美国债市〕较低票息的MBS利差收窄,因欧元区债务问题有望得到解决

IFR芝加哥9月26日电---欧洲是今天市场的主要影响来源地,因有传言称另一项计划正在筹备中.所以,随着道指收高逾2%,美国公债下跌,投资者风险规避情绪有所减弱.截至3:00,10年期美债下跌28/32至101-31+,收益率报1.904%.两年期和10年期公债收益率差收窄逾8个基点至167.1.互换价差仍处于窄幅区间波动,并收阔1/2个基点.较短期波动性跳涨3个基点.

根据Tradeweb数据,成交量较30日均值低69%,而开盘时市场人气相对具支撑性.这是由于投资者进入市场,令价格下跌.有关交易被指来自海外投资者、对冲基金和中长期投资大户,其覆盖了15亿美元以上规模的抵押贷款卖盘.票息为3.5%的MBS占债券供给主要成分,而4.0%票息部分比重较少.

较高票息的MBS全线承压,因据传基金经理和对冲基金卖盘.美国联邦储备理事会(美联储, FED)下午稍晚公布有关MBS购买的问题解答也给市场带来压力.根据相关文件,TBA市场中新发售的机构MBS将成为主要力量.购买交易将只会纳入固息30年和15年期机构MBS,并由联邦国家抵押协会、美国联邦住宅贷款抵押公司和吉利美(Ginnie Mae)(美国政府国民抵押贷款协会)担保,这些与市场预期相符.受此消息影响,较低票息的吉利美/房利美互换小幅上涨,特别是3.5%票息的部分.

票息为3.5%和6%的30年期MBS债券价格下跌约8-9个跳动点,而票息为3.5%和6%的下跌2-5跳动点.票息为3.5%和4%的MBS较10年期公债利差分别收窄1/4和1/8点,票息为6%的则走阔1至4个跳动点.15年期MBS表现超过30年期,因发行数量有限和收益率曲线走陡.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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