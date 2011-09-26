〔美国股市〕欧元区采取行动解决危机的希望扶助唤醒市场乐观人气

* 有关欧元区解决债务问题将取得进展的传言引发股市尾盘劲扬

* 银行股涨幅居前

* 波音扶助推升道指,因首架梦幻客机交付

* 道指劲扬2.5%,标普500指数攀升2.3%,Nasdaq指数上扬1.4%

路透纽约9月26日电---美国股市周一大幅收涨,有关欧洲官员将找到削减希腊债务并支撑银行业途径的希望令市场人气改善.

股市在下午攀升至日高,之前有报导称一项将欧洲金融稳定工具(EFSF)杠杆化的计划正在酝酿中.

投资者不愿进行长期押注,因有关欧洲官员是否准备采取行动解决债务危机的报导相互矛盾.

"鉴于过去两个月的市场表现,投资者对最模糊的传言兴趣浓厚,因任何行动都将深受市场的欢迎,"宾州Addison Capital的总裁Michael Church表示.

市场一直对欧洲遏制欧元区债务危机扩散的努力十分敏感,目前希腊接近违约.上周,道指录得2008年10月金融危机最严重时期以来的最大单周跌幅,标普500指数当周回落6.6%.

金融股涨幅居前,KBW银行指数.BKX劲扬5.2%.道指成分股摩根大通(JPM.N)攀升7%,报31.65美元.花旗集团(C.N)也急升7%,报26.72美元.

不过,NASDAQ市场涨幅受限,之前有关苹果的报导暗示,该公司正在削减iPad原材料订单.

有关希腊债务将减计50%以及欧元区救助基金规模将扩大的传言提振市场,尽管欧洲官员称上述传言为时过早.一则CNBC消息援引欧洲高层官员报导称,计划包括利用杠杆以及欧洲投资银行来购买主权债以救助欧洲的银行.

道琼工业指数.DJI大涨272.38点,或2.53%,报11,043.86;标准普尔500指2.53.SPX攀升26.52点,或2.33%,报1,162.95点.Nasdaq指数.IXIC上扬33.46点,或1.35%,报2,516.69点.

CBOT波动性指数.VIX回落4.8%,但本月迄今仍上扬24%.

"这些信心问题令市场很难前行,且将导致未来波动性进一步增加,"印第安纳州Kirr Marbach & Co管理着5亿美元资产的Mark Foster称.

苹果逆市收低0.3%,报403.17美元,之前一位分析师称,该公司正削减iPad的原材料订单.该股盘中跌幅多达3.2%.

"如果平板电脑的生产放缓,这意味着苹果也不能在经济滑坡中幸免,"Foster称.

上涨股方面,波音(BA.N)劲扬4.2%,报62.01美元,对道指带来重大提振,之前该公司交付了首架等待已久的梦幻客机.

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)(BRKb.N)将推出前所未见的股票回购计划,之前数月,投资者抱怨股价偏低.成交更为活跃的B股攀升8.6%,报72.09美元.

经济消息方面,美国8月新屋销售跌至六个月低位,为美国经济放缓的又一迹象.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约84.1亿股,略低于上年84.7亿股的日均成交量.

纽约证交所涨跌股数比为11:4,Nasdaq市场有62.5%的股票上扬.(完)

--编译 母红;审校 李军

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