〔美国债市〕今日有四宗ABS新券入市,9月迄今发行额为年内最高

IFR纽约9月26日电---美国有资产担保的证券(ABS)9月供应为年内迄今月度最大,且本周也将保持这一势头.

周一有四宗交易浮现,支持资产包括优质汽车贷款,次级汽车贷款,设备和学生贷款.

8亿美元的Hyundai Auto Receivables Trust 2011-C (HART 2011-C)汽车贷款支持交易今日上午宣布,花旗(结构主承销商),法国巴黎银行,摩根大通和加拿大皇家银行负责承销.

上述交易由四部分组成,包括三个AAA证券和一个货币市场证券.

富国银行宣布2.005亿美元的Credit Acceptance Auto 2011-1 (CAALT 2011-1)次级汽车贷款交易.交易由两部分组成,一部分为AAA评级,另一部分为AA评级.

另外,苏格兰皇家银行(负责结构的主承销商)和美国银行宣布5.22亿美元的GE Equipment Midticket (GEEMT) 2011-1交易.交易由五部分组成,三部分评级为AAA,由穆迪和惠誉负责评级.

最後是美国银行宣布的6.03亿美元学生贷款支持的Panhandle-Plains Higher Education Authority (PPHEA) 2011-2交易.交易由三部分组成,其中53%由FFELP贷款支持.标普给出的评级为AA,惠誉的评级为AAA.

根据摩根大通,上周有33亿美元的ABS新券入市,其中25亿美元为汽车ABS.年内迄今的ABS供应为959亿美元,上年同期为829亿美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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